黃昺翔親自分裝防疫酒精。（無限美好文創娛樂提供）

黃昺翔是新生代創作歌手。（無限美好文創娛樂提供）

黃昺翔獲邀為嘉義高工譜寫百年紀念校歌，他興奮表示，雖然家在台南，但退伍後第一份工作就是在嘉義上班，媽媽現在服務的基金會也在嘉義，「覺得很有緣，也相當榮幸！」雖然疫情尚籠罩三級警戒中，但他熱心公益，前天專程下嘉義分瓶包裝酒精，並隨同將此物資送至教育單位、教養院等處。

黃昺翔甫獲得「2020台灣原創流行音樂大獎」河洛語組首獎和最佳現場演出獎雙料冠軍，近來推出新歌《叫爸爸》。他唱作能力受肯定，接到來自嘉義高工的邀約，為11月即將滿100歲的該校譜寫百年紀念校歌，黃昺翔覺得這是重責大任，曾特地與經紀人南下拜訪校長和高層，並參觀校園，得知學校的游泳池是當年老師帶領學生胼手胝足建造而成，他湧起無數感動，表示更有感覺著手了！據悉，這個超級任務，將以原本的校歌為底，再由黃昺翔發揮創意，加入饒舌、嘻哈等音樂新元素，更譜寫新旋律和歌詞，新舊融合有如指揮挺組合，預計將為百年樹人的嘉義高工，帶來全新的活水泉源。

他與當地的善心人士「熊阿姨」合作，分送酒精到嘉義教養院，他說，「熊阿姨自己買了80萬元的酒精，還額外購入茶樹精油和瓶子。我報名幫忙裝瓶和製作噴頭。」

此外，他捐出5000元，供「台北ㄐㄧ廠」製作愛心便當，他昨天親自將飯菜分裝成愛心便當，更與志同道合的朋友，合力送餐到聯合醫院仁愛院區，黃昺翔看到全身包得密不透風的醫護人員，覺得相當敬佩又感動，「有你們的辛勞努力，才有平安健康的我們！」他為醫護人員獻上最敬禮。