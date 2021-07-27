中央大學台灣經濟發展研究中心發布7月份消費者信心指數(CCI)調查，總數為76.92點，較上月上升6.44點，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財等6項分項指標，結果和上個月相比都呈現上升。

其中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為111.2點，較上個月上升16.95點。上升幅度第2的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為56.3點，較上個月調查結果上升7.8點。

台經中心執行長吳大任表示，自5月份疫情爆發開始，受到最嚴重影響就是內需服務業如餐飲業、零售業等業態，其中雙北市受到影響最重，隨著疫情逐步緩和、微解封，到警戒降至二級，推升了民眾購買汽機車、大型家電等產品意願，內需產業有機會翻身。

不過，從絕對水準來看，7月還是有5項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀指標，顯示消費者對於購買耐久財的信心恢復較快，至於家庭經濟、物價水準因為整體生活還沒有完全回復正常，信心指數還有待觀察。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖然趨緩但仍有不少上班族的工作還沒有完全恢復正常，為了協助上班族提升短期收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低財務衝擊。