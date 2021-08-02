【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情每一天可能都有新變化，這個假日過後，下周一台北市與新北市會共同決定餐飲業可否有條件內用，其實我們這星期已經公告餐飲業營運指引，只是開放的條件與時間會統一公告，在之後面對疫情的變化，可能隨時收緊管制方式，隨機應變，穩健務實，機動調整，這就是新常態！

7月31日看到兩位羽球好手奪下奧運金牌，聽到國旗歌的時候，我想台灣很多人都忍不住熱淚盈眶，我的眼淚也是自動流下，因為在體育場上和眾多國際組織與活動上，台灣都在夾縫中求生存，但是只要自己努力，烏雲還是遮不住陽光的，台灣選手可以闖出一片天，越是困難的事就越有挑戰，更能激發台灣人堅毅的鬥志！

這兩天是解封後的第一個假日，真正的挑戰在開放餐飲內用後的兩個星期，因為如果有群聚就會增加感染風險，所以還是要請大家務必謹慎小心！

台灣可以在兩個多月的時間將上萬確診案例控制到每周兩位數的確診數，台北市也從五千多例到現在每天個位數確診例，都歸功於基層同仁辛苦的疫調與篩檢發揮最大效用，也歸功於民眾自主配合，真的很不容易！

還要謝謝當時疫情最嚴峻時刻，響應台北市醫護招募令的離退醫護義勇軍，他們除了支援加強版專責防疫旅館與集中檢疫所以外，還支援我們的快篩站、接種站、前進指揮所等，無役不與！這場戰役還沒結束，大家還要一起繼續守護台北！

現在我們要學著與病毒共處，盡量正常生活與作息，減少不必要的社交活動，在疫苗短缺的現在，真的千萬不能大意！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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