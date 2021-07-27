防疫警戒27日降至第2級，台南市開放餐飲內用，對餐飲業來說終於露出一絲曙光，但集會人數仍有限制，讓宴席餐廳業者直言「很無感」，好不容易規範鬆綁，卻因室內50人上限，只敢開放有隔間的小包廂，目前僅接到1組客人訂位，下周是88節，也不曉得該不該推父親節菜單，現在員工都回來上班，開銷更大，即使開放內用，對他們前景仍然堪憂。

台南新營民治市政中心周邊宴席餐廳林立，有業者說，5月本土疫情爆發後，有些同業直接關門暫停營業，像他們改採外帶形式，並縮短營業時間，以減少業績損失，但老實說，這陣子許多餐廳也同樣在賣便當，使得他們光靠做外帶，依然無法支撐整個餐廳的開銷。

依照政府內用餐飲指引，要求餐點以個人餐點提供、不共食；業者強調，分菜的部分，他們絕對沒問題，現在最困擾的是，考量人數的管控限制，空間較大的宴會廳，擔心超過室內50人上限，仍還不敢開放，另外有隔間的包廂為數也不多，一天下來能接幾組客人？

「員工像是他們家人」業者不捨地說，降級後各行各業都漸漸回到軌道上，不讓員工回來上班，他們無法交代，而現階段許多人內用意願不高，且內用限制又多，收入業績能成長多少，他們不敢奢望太多。