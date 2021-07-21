大學指考將於28號登場，許多考生除把握時間衝刺，往年也有不少考生會於考前，由家長陪同赴各地宮廟祈求金榜題名，但受到疫情影響，宗教場所不得開放，不過即將在27號舉辦「觀世音菩薩得道日七星燈大法會」的陽明山姜太公道場卻指出，儘管信眾無法親臨法會，但還是能透過線上報名方式參加，因此家長替考生報名點燈的情況依舊踴躍，甚至還比去年多出三成，也顯示出家長望子成龍、望女成鳳的殷切期望。

被讀書人視為守護神的文昌帝君，在一般宮廟之中較為常見，陽明山姜太公道場則是透過道家傳統七星燈大法，讓考生能獲得神明加持與保佑，開啟智慧，因為北斗七星的第一至第四顆星被統稱為斗魁，在道家信仰裡，魁星「屈曲相鈞，似文字之書」，被認為是主宰文運之神，在上天附責考核士流、督察人間善行、匡扶文運之職，又稱「大魁夫子」或「大魁星君」、「魁斗星君」，與文昌帝君、朱衣帝君、孚佑帝君、關聖帝君合稱「五文昌」，為文人所敬奉。

道場主席羅世新指出，古諺魁星踢斗，獨占鰲頭，便是指古代文人十年寒窗苦讀所努力的目標，古人相信若虔誠敬奉魁斗星君並行善積德，便能開愚性以聰明、啟迷心以穎悟，得以名列前茅，光耀門楣。