日本政府21日公布最新國家能源戰略草案，提議未來十年內，將太陽能等再生能源的發電占比提高一倍，而石化燃料發電比例要砍到五成以下。

日本展現更具野心的減碳目標，反映出國際應對氣候變遷的急迫感日增。該草案還要求，重啟自2011年福島核災後停擺至今的核電設施，另外也建議打造氫能供應鏈，這是首度將氫能納入建議的能源組合。

根據經濟產業省公布的這項能源草案，到2030年 再生能源占電力供應的比例，從2019財年（迄至2020年3月底）的18％，擴大1倍至36％-38％。

這也比原先制定的目標更具企圖心，日本政府本來預定2030年之前，再生能源在總發電量的占比為22％-24％。至於煤炭這類最骯髒的石化燃料，發電占比從26％降至19％。而日本使用的石化燃料中占最大宗的液化天然氣，由56％降至41％。

日本的核能發電比例仍維持在20％-22％。氫能、氨能等新燃料，2030年約占總發電量的1％。

在公布此能源結構調整計畫之前，日本已於4月宣布2030年減碳46％，相較2013年立下的26％目標，幅度拉大將近1倍。美國總統拜登選在4月22日世界地球日召開氣候峰會，日本擴大減碳目標，正是回應來自美國的壓力。

今年11月英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）將舉行氣候變遷會議，多國紛紛想趕在這場會議之前強化自身的減碳計畫，除日本之外，歐盟與中國也於上周發表減排溫室氣體方案，拜登政府料將跟進。

但專家認為，日本想在2030年前落實這些減碳目標，恐怕沒那麼容易。有別於歐美的是，日本及其他亞洲國家都面臨一大問題，就是其能源結構仍相當依賴煤炭等石化燃料。

日本能源經濟研究所（Institute of Energy Economics）煤炭分析師伊藤（Yoko Ito）表示:「『好吧，我們完全不用煤炭』，這種話很難說出口。」