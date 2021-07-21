海地新總理亨利（Ariel Henry）20日宣誓就職，他矢言在120天內舉行延宕已久的大選。海地總統摩依士（Jovenel Moise）在兩周前遇刺身亡，現年71歲的亨利致力平息內亂，並維持政治穩定，他稱這是重振投資人信心與國家安全的關鍵。

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海地新總理亨利上任 矢言改善治安並舉辦大選
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