海地新總理宣誓就職 21:322021/07/21 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海地新總理亨利（Ariel Henry）20日宣誓就職，他矢言在120天內舉行延宕已久的大選。海地總統摩依士（Jovenel Moise）在兩周前遇刺身亡，現年71歲的亨利致力平息內亂，並維持政治穩定，他稱這是重振投資人信心與國家安全的關鍵。 歷經40年 雲林虎尾科大盼到新學生宿舍大樓 海地新總理亨利上任 矢言改善治安並舉辦大選 #新總理 #宣誓就職 #海地 #亨利 #矢言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北市智能科技防疫 EDP分析疫情熱點立大功 16:182021/07/21 生活 疾速傳輸 換新路由器看東奧 04:102021/07/21 時尚消費 香港電台涉台用詞 避免凸顯主權意識 04:102021/07/21 焦點新聞 創新板、戰略新板 正式開板 04:102021/07/21 財經要聞 台灣古巴互換狂想曲 04:102021/07/21 時論廣場 越南新住民帶領三重婆媽奪下18面金牌 18:202021/07/21 寶島 機組員檢疫政策又更動 機長怒中央朝令夕改 11:212021/07/21 生活 時論廣場》美國民主制度面臨的新危機（朱雲鵬） 19:182021/07/21 時論廣場 戰略新板7／20開板 首檔戰略新板股票東研信超7／26掛牌 11:042021/07/21 財經 亞馬遜出現殭屍蛙 終身躲地底 專家驚呼新物種 11:072021/07/21 搜奇 新北山佳4號道路通車 串聯樹三鶯人文 04:102021/07/21 地方新聞 財經熱門新聞 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 鄭州強降雨釀災 科技大老預告將出手 金援要來了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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