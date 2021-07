【小行星2001 FO32】

根據 NASA 噴射推進實驗室(JPL)表示,小行星「2001 FO32」因為其巨大的大小和高速擦過地球的速度,被判定具有「潛在危險」,不過我們不必擔心這顆小行星會對地球造成損害,因為它距離地球約209萬公里,比月球還要遠上五倍,而有史以來離地球最近的一顆小行星則出現在2020年八月,它以2945公里的距離經過地球,這顆被 NASA 歸為「近地天體」(Near Earth Object)的小行星,直徑約0.75~1.7公里,差不多是一個加州舊金山金門大橋的長度,算是一顆非常大的小行星。

【把衛星當作盾牌】

多年來,科學家們一直在擔心,如果一顆致命的小行星朝我們飛過來,到時候應該如何是好。專家們提出了各式各樣對付小行星的計劃,從用火箭使小行星偏離軌道到用核武器炸毀小行星,甚至還有把多個小行星綁在一起的計畫。根據Space.com報導,歐洲航天局(ESA)委託空中客車公司(Airbus)的科學家們有了一個新計劃,其中包括犧牲我們在太空中已有的衛星,也就是他們打算把衛星當作盾牌,讓小行星可以偏離地球。

【天空中已經擠滿了小衛星網絡】

科學家們表示:「在一些協調之下,我們建造的衛星說不定足以延緩地球的世界末日。」根據這項研究,天空中已經擠滿了小衛星網絡,但它們在對付致命的小行星時絕對沒有幫助,因此現在存在的衛星有可能被重新設計成對地球形成某種防護的機制。

歐洲航天局的科學家告訴Space.com網站:「如果目前建立的衛星在發射到軌道前能得到一些設備防禦升級,事情就會變得容易一些。」計畫負責人艾伯特·法爾克告訴Space.com網站說:「這些衛星不僅又大又重,而且建造頻率也相當高,意味著我們可以期待它們大面積的出現在地球外層。」而科學家還想若能幫衛星配備一個發射火箭和通訊設備,就可以超越地球靜止軌道攔截到小行星,根據這項研究,只需要10顆這樣專業保護地球的衛星合作一次,就足以把一顆1000英尺寬的小行星安全地拋向地球遠處之外。

