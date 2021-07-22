公鹿球星「字母哥」阿提托康波慶祝封王的方式有夠瘋狂！字母哥在公鹿21日奪下相隔50年的總冠軍後，竟然開直播宣布自己把總冠軍獎盃與總冠軍賽MVP獎盃「偷」走，然後跑去當地知名速食店「Chick-fil-A」狂點50個雞塊(代表他拿50分與公鹿相隔50年奪冠)慶祝摘冠。

「我太激動了，密爾瓦基！我把我的兩個寶貝從隊中偷了出來，他們現在正在到處找它們呢！」阿提托康波賽後開直播表示，「我要去點50個雞塊，精確的50個，不是49個，也不是51個，更跟附近的公鹿球迷一起喊『公鹿6場奪冠』！」

阿提托康波甚至開玩笑表示，自己願意跟公鹿簽約，就是希望可以一輩子吃到免費的「Chick-fil-A」，然後強調自己不想把這兩座獎盃還給球隊，「這些獎盃不會離開我的身邊，如果我一覺醒來發現全都是夢怎麼辦，我必須碰觸它們，感受這些都是真的。」

事實上阿提托康波也說到做到，在昨天睡前PO一張IG限時動態照片，照片當中就是他把兩座獎盃放在自己家裡床上，就連自己老婆的睡姿都一起入鏡，更寫著，「跟我們說晚安！」看來短時間內字母哥沒有打算跟其他隊友一起分享獎盃，尤其是全隊一起拿到的總冠軍獎盃。