航運族群周三再度成淪為殺盤重心，但外資砍殺貨櫃三雄不同調，長榮倒貨近4萬張，陽明和萬海則小買4、5千張。法人指出，貨櫃三雄全數跌破短期均線支撐，儘管融資浮額未清洗乾淨，且線型也有走空的疑慮，但仍有一線生機，本周留意長榮能否突破周三長黑K棒中值168.5元，一旦有效突破，三雄可望在季線之上整理打底，待籌碼沉澱後再啟動攻勢。

本周超級航運周，貨櫃三雄接力召開法說會與股東會，認為海運市況依舊供不應求，全數繳出亮眼成績單與下半年樂觀展望，但股價卻持續下探，周三（21日）陽明終場打入跌停、收在153.5元，長榮與萬海跌停打開約重挫8.5%，分別收在155元、238.5元。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，貨櫃三雄股價同時在周三創下波段新低，顯示高檔有明顯利多出貨的賣壓。

從籌碼面觀察，他分析，長榮近期投信連16賣且外資連4賣，同時也出現融資連11減，較特別是結算日當天外資單日賣超3.99萬張；陽明則是三大法人連四日賣超，但近期賣壓來自自營商的調節；萬海也是三大法人連三賣後，7/21由賣轉買。但萬海、陽明的資券變化則是忽增忽減，顯示籌碼仍未沉澱完畢。

林漢偉指出，就技術面來看，貨櫃三雄全數跌破短期均線支撐，下檔仍有上彎的季線逐步向上靠攏。陽明與萬海周三雙雙跌破上周低點，型態類似啟動C波下殺走勢，而長榮上周跌的最深，周三反倒未破前波低點，由於下跌賣壓部分來自外資壓低結算的控盤賣壓，本周可觀察長榮能否突破周三長黑K棒中值168.5元，若有效突破，在三檔緊密連動效應下，三雄有機會在季線之上整理打底，等待籌碼沉澱後再啟動攻勢。

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