「將軍」（Checkmate）5代戰機在2021年莫斯科國際航太展（MAKS）中亮相

歷經1星期的宣傳攻勢後，俄羅斯終於正式推出第二款5代戰機「將軍」（Checkmate），未來它不但要在空中，還會在外銷市場上，和美國F-35正面對決。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網21日報導，「將軍」的跳樓拍賣價，還有迅速的研發時間表都好得令人難以置信。這款戰機原型周二在2021年莫斯科國際航太展（MAKS）中亮相，而俄羅斯總統普丁視察了這款由蘇霍伊（Sukhoi）航空集團研製的戰機。

「將軍」原型機預計在2023年首飛，並於2026年開始交付，而在新設計下，它既能改裝為無人機，也能改裝為雙座版戰機。

此外，據中方官媒《環球時報》21日報導，「將軍」除了能在國際軍武市場上和美國 F-35戰機競爭外，可能也會影響到中國製FC-31「鶻鷹」戰機的出口。「將軍」是單引擎5代戰機，飛行速度可達1.8—2 馬赫，航程為3000公里，酬載量為7400公斤。

俄羅斯第二款5代戰機「將軍」（Checkmate）

由於它是輕型戰術飛機，體型較蘇（Su）-57雙引擎戰機小，價格也比較便宜，要價約在2500—3000萬美元（7—8.4億台幣）之間。

北京軍事專家魏東旭說，從空氣動力學設計來看，「將軍」的隱形性能似乎優於蘇-57，更能躲避雷達偵測。他並指出，未來「將軍」不僅能取代俄羅斯較老舊的戰機，也能在國際市場上和F-35戰機激烈競爭，但前提在於，俄方必須趁其他國家研製出新戰機前，加緊打造這款戰機。而FC-31已經試飛，就研製進度來說，比「將軍」快。

俄羅斯副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）說，「將軍」可能銷往印度，越南和非洲國家，並說外國客戶起碼可望訂購300架這類戰機。此外，他指出，已有外國顧客表達了強烈的興趣，但並未透露是哪個國家。

戰機外銷占了俄羅斯軍售的大部分，但雙引擎蘇-30和蘇-35戰機在全球市場上面臨日益激烈的競爭。俄羅斯工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）說，「將軍」是為了和美國F-35，中國新戰機與其他戰機競爭而研製。