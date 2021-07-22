俄米格設計局新型艦載機的尺寸遠小於殲-20這類重型戰機，很顯然是為俄羅斯海軍與印度海軍的需求而設計。圖為殲-20。（圖／微博）

在20日開幕的莫斯科航展上，最吸引眼球的莫過於蘇愷設計局首次公開的單發隱形戰機。這款以西洋棋術語「將軍」（Checkmate）雖然事先已有圖片在網上流傳，但仍引起不少議論。不過對大陸網民來說，最受注意的反而是另一款艦載隱形戰機，由於其外型像極了中共自主開發的殲-20威龍戰機，陸媒甚至為這款俄羅斯版殲-20取個膩稱：殲-20斯基。

據《環球時報》報導，正在俄羅斯舉行的莫斯科航展中，俄方先前在網上放出消息將正式展出首款單引擎隱形戰機，擺出將在國際軍火市場上與美製F-35對陣姿態，吸引了大多數人的注意力。

但是，對一些大陸的軍事迷來說，他們在這次航展上還發現了更值得關注的項目，莫斯科航展上還公佈了另一款隱形戰鬥機模型，外形與中國的殲-20隱形戰機非常相似。它是蘇愷設計局的老對頭——米格設計局推出的4.5代中型多用途艦載戰機模型。它採用鴨翼佈局、兩側進氣、雙發位置佈置、V形垂尾等外形設計，讓許多大陸網民議論說：傳聞中國「摸著美國過河」多年後，終於享受到被俄羅斯「摸著中國過河」的待遇了？

Close Comparison !

🇷🇺MiG 5th Gen Carrier borne Fighter Jet vs 🇮🇳ADA TEDBF for #Indian Navy ! pic.twitter.com/GqBGRehEea — Sukhoi Su-57 Felon 🇷🇺🇮🇳 (@I30mki) July 20 2021

報導說，正如陸媒之前曾多次批駁外媒僅靠外形相似就簡單判斷是誰抄襲誰，如果仔細檢視米格設計局的這款隱形戰機設計，它更多體現的是早年米格1.44技術驗證機的外形特點，或者說，該機其實是將米格1.44技術驗證機的下腹進氣道改為兩側進氣、並採用內置彈艙的結果。米格1.44是當年俄羅斯與美國競爭第4代戰機而研發的單座雙發重型戰機，也採用鴨翼佈局、無尾三角翼、V形垂尾等氣動設計，但它的機腹進氣道破壞了隱形效果。

米格設計局的這款隱形艦載戰機設計體現了早年米格1.44技術驗證機（圖）的特點，將米格1.44技術驗證機的下腹進氣道改為兩側進氣、並採用內置彈艙。（圖／環球時報）

此外，該新型艦載機的尺寸遠小於殲-20這類重型戰機，顯然蘇-57隱形重型戰鬥機將是俄空天軍主力、新推出的「將軍」單發戰機針對國際輕型隱形戰機市場，米格設計局的中型雙發戰機就是瞄準俄羅斯海軍的需求。

俄國《塔斯社》還報導稱，米格設計局還展出了與新款艦載機配套的飛翼佈局艦載無人機，亦能發展出多種衍生型號，執行對地打擊到空中加油等各種任務。