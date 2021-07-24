俄羅斯新型「將軍」（Checkmate）5代戰機

俄羅斯戰機製造商蘇霍伊（Sukhoi）航空集團大張旗鼓，推出了「將軍」（Checkmate）5代戰機，但母公司俄羅斯國家技術集團（Rostec）毫不諱言，打算將這款新戰機推向出口市場。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，國家技術集團在7月中的預告片裡，特別凸顯了扮演越南、印度，阿根廷和阿拉伯聯合大公國飛行員的演員。而「將軍」周二在2021年莫斯科國際航太展（MAKS）中正式亮相時顯示，它具備一切獵殺美國F-22和F-35隱形戰機的高空攔截機特徵。

俄羅斯會想要「將軍」這種能擊落美國頂尖戰機的利器，理由顯而易見，但比較不清楚的，就是為什麼越南、印度，阿根廷和阿拉伯聯合大公國會想要這種戰機。

重點在於，沒有外國提供資金，「將軍」或許無法打造。然而，它的設計可能對莫斯科想吸引的買家沒那麼大吸引力。但要想吸引這些買家，又會讓真需要「將軍」的俄羅斯空軍孤掌難鳴。

俄羅斯新型5代戰機「將軍」（Checkmate）7月20日在2021年莫斯科國際航太展（MAKS）中亮相。（路透）

航空專家庫柏（Tom Cooper）認為，問題在於，誰會閉著眼睛瞎買。從「將軍」的內置彈艙，V型尾翼和無分流進氣口等設計看來，它可能是隱形戰機。不過，它的雙翼很大，意味著至少會在40000英尺（12.4公里）的高海拔飛行與戰鬥。

從它結合了隱形與高升限的特性看來，顯然是把F-22和F-35當成主要目標。庫柏說，從俄羅斯沉迷反制任何美國設計的教條看來，那是說得通的。其實俄羅斯戰機需要巡航的幅員廣大，東部地區尤其是如此，因此空軍比較偏好長航程的雙引擎戰機。也因此，「側衛」（Flanker）系列戰機會廣受俄羅斯空軍歡迎。

然而，「將軍」體型小，又只有一具引擎，意味它可能只有幾百英里短的作戰半徑。儘管如此，這款新型噴射戰機所具備的種種特質，應該仍會受到巴不得有朝一日能炸毀 F-35 的俄羅斯將領歡迎。還有一個好處在於，「將軍」比俄羅斯的另一款隱形戰機蘇（Su）-57 便宜。

顯然由於蘇-57價格高又複雜，莫斯科雖然訂購了78架，但打造舉步維艱。它首飛已11年，至今產量依舊很低。庫柏說，俄羅斯幾乎負擔不起可能要耗費數百億計美元打造的蘇-57，而「將軍」所面臨的阻礙，也和它如出一轍。他強調，俄羅斯政府沒錢完成研發，並讓這款新戰機量產。

雖然俄方需要有外國政府挹注資金，以研製「將軍」，但越南、印度，阿根廷和阿聯空軍並不像俄羅斯空軍那麼熱中，想要有一天能擊落F-35。事實上，其中至少已有兩國就很想採購F-35。庫柏說，俄方把自己的對策強加在顧客身上，「要就來，不要就拉倒」。然而，這並不是俄羅斯獨有的問題，美國國防工業也是半斤八兩，它們研製五角大廈想要的武器，但這些殺器對國外買家來說，卻太複雜或太貴。像美國造船廠會打造出美方獨有的戰艦，就不是沒道理的。