家屬得知消息後匆忙趕到所內，見到老翁身體無礙，頻頻向員警道謝。（警方提供）

高齡89歲的李姓老翁，日前早上外出運動後就未再返家，讓家屬心急如焚，焦慮不安心情溢於言表。台中市政府警察局第四分局大墩派出所受理民眾報案，立即將訊息廣發單位群組，就老翁的特徵、穿著詳細記載，通報線上巡邏員警加強協尋。

警方指出，翌日該所警員林孟寬、吳雅濤巡經大墩路836號時，針對老翁可能徒步行走的路徑來回梭巡，不放棄任何希望；依既有印象，眼尖發現1名老翁獨自坐於某店家門口，經比對特徵吻合，立即載返所通知家屬前來，尋人任務圓滿落幕。

李姓老翁身體還算硬朗，但因疑似失智情形，有多次走失之記錄，有鑒於此，家屬還特地向社會局申請防走失手環予老翁配戴，惟這次離家一夜未歸，家屬急得像熱鍋上的螞蟻，十分擔心老翁的安危，焦急地請求員警協助，員警依照家屬提供老翁離家時的穿著款式、臉部特徵，同步轉傳所內line群組，請同仁多加留心注意。

老翁見到員警上前關心，嘴裡不斷呢喃重覆著「我想要回家」的話語，員警趕緊將老翁載返所稍事歇息，並通知家屬前來。家屬得知消息後匆忙趕到所內，見到老翁身體無礙，頻頻向員警道謝，沒想到警察可以在茫茫人海中找到家中長輩，感謝之情溢於言表。

大墩所長葉信良呼籲，民眾家中長輩若患有失智情形，請多給予關懷，盡量避免讓其獨自外出，萬一失聯，也切勿慌張，隨時可向警方報案協尋；亦可向社會局申請配戴愛心手環，透過手環上編號，予以識別身分。