高齡老翁買菜暈眩倒地，龜山警送醫化解危機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

95歲原姓老翁今天上午11時前往龜山傳統市場買菜突然身體不適跌倒，民眾報警處理，龜山派出所員警趕到現場，因為豔陽高照老翁無人陪伴，市場又環境雜、空氣通風不佳，身體不適暈眩倒地，導致小腿擦傷，由於老翁鄉音重雞同鴨講說不清，員警先攙扶戴回派出所休息提供礦泉水補充水分，同時透過人臉辨識系統查出老翁身分，豈料聯繫家屬之際，老翁突然說心臟不舒服，員警立刻通知救護車送往榮民醫院治療，也通知家屬趕赴醫院陪伴，所幸醫院檢查後無生命危險。

龜山派出所警員謝承儒、白承平今日11時許巡邏時，接獲民眾報案龜山區傳統市場內中和南路135號前有一位老人路倒，員警趕到現場發現老翁小腿擦傷坐在輔助輪椅，由於正值豔陽高照在傳統市場內人擠、空氣不佳可能造成老翁身體不適，員警先攙扶老翁載回派出所照顧並查詢老翁姓原，已經95歲高齡，正當員警聯繫家屬時，老翁表示心臟不舒服，員警立刻通知消防隊派救護車，原姓老翁送往榮民醫院治療，也通知家屬趕赴醫院陪伴，所幸無生命危險，

龜山派出所副所長許冠章表示家中年長者外出應該要有人陪伴，當長者身體不適時，可以即時反應處置，避免意外發生。