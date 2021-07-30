桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）
桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供）

桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水，龜山警方連忙出動拉起封鎖線，避免車輛誤闖。

警方表示，龜山區下起豪大雨，造成龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口淹水，龜山分局通報大埔派出所、大華派出所派員到場拉起封鎖線、引導車輛改道等待水退去，另外通報龜山區公所、水務局。

龜山分局呼籲民眾避開該路段，行經淹水路段要減速慢行，以維護安全。

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