桃園龜山突降豪大雨 機捷A8站前積水 深達半個輪胎 15:282021/07/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水。（警方提供） 桃園市龜山區突然下起豪大雨，龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口因為雨水宣洩不及淹水，龜山警方連忙出動拉起封鎖線，避免車輛誤闖。 警方表示，龜山區下起豪大雨，造成龜山區文明路與文德二路口、A8站機場捷運站前復興一路與文化一路口淹水，龜山分局通報大埔派出所、大華派出所派員到場拉起封鎖線、引導車輛改道等待水退去，另外通報龜山區公所、水務局。 龜山分局呼籲民眾避開該路段，行經淹水路段要減速慢行，以維護安全。 台中疑蓋樓堵水道 70公頃農田缺水 改善永安低窪地區積水 高雄水利局9月完工 #淹水 #龜山區 #豪大雨 #A8 #機場捷運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗不足 全台縣市暫停預約、施打一次看 11:162021/07/29 生活 格陵蘭島單日融冰足讓佛州淹水5公分 今年最嚴重 15:042021/07/30 國際 桃園航空城「這件事」期限放寬至8／13 17:002021/07/29 區域情報-桃園 溫昇豪扮戰俘帥爆 粉絲喊「回不去了」 04:102021/07/29 娛樂新聞 西南季風挾暴雨炸台灣 15縣市豪大雨特報 13:382021/07/30 生活 昨晚突降暴雨水淹蘆竹 人孔蓋噴飛5車陷洞爆胎 09:532021/07/30 生活 陳美鳳演技爆發當催淚機 楚宣相認戲眼淚失守 15:262021/07/29 娛樂 《營建股》日勝生林榮顯：多元事業互相支持 加速數位轉型 16:322021/07/29 財經 江宏傑賣豪宅 日媒再酸格差婚內幕：無力買下所有房產 09:022021/07/29 娛樂 新型城際列車EMU3000抵台 運量比普悠瑪、太魯閣多4成 11:222021/07/30 生活 台南房市漲勢凌厲！上萬名「投資客」轉賣 一次賺2成 16:062021/07/29 房市新訊 生活熱門新聞 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 - 生活 獲中央同意！萬華擬做血清學檢查 柯文哲：看黑數多嚴重 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 送什麼才願意打國產疫苗？網直喊要這2物：給我就打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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