5日上午大雨，高雄市高鐵路積水10公分，警方到場管制交通。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

燕巢區深水里湖內巷信義墓園路因道路淹水，短暫影響民眾用路安全。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

受颱風「盧碧」外圍環流影響，高雄市5日上午多處淹水，包含前鎮區擴建路近國華一街積水30公分，仁武區鳳仁路與澄觀路口積水28公分。有騎士上午8時許行經中華五路附近，因為路樹倒榻，造成倒地擦傷，幸無大礙。

除前鎮與仁武外，有多處積水達20公分包含左營區高鐵路沿線、鳥松區中正路400巷、燕巢區樹德科大前方道路與深水里湖內巷信義墓園路，以及大社區慈恩堂前與一家汽車保養廠前。

水利局表示，有多處都是雨勢過大，宣泄不及所致，在雨勢暫歇後，多處地區已經退去。

樹德科大校門口前因為地勢低窪，幾乎逢雨必淹，機車涉水而過，有點危險。燕巢深水警方說，該處一度積水20公分，警方獲報到場拉起封鎖線，管制車流。積水在雨勢過後，也逐漸退去。

此外，在梓官區信義路往納骨塔方向，積水達15公分，雖然該段道路非要道，但警方考慮用路人的安全，暫時封鎖這段道路。