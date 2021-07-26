北市民樂街火警，起火點初判在1樓，有3名民眾送醫檢查。（圖／李文正翻攝）

北市大同民樂街26晚間發生火警，一處6層樓的建築物1樓起火，警消獲報後，立即疏散住戶，現場有3名住戶送醫檢查，晚間9點多撲滅火勢，至於起火原因，警消將後續調查釐清。

警消初判，起火地點在1樓，而該棟大樓樓上均為住家，晚間8點23分警消獲報後，立即派出17輛消防車、2輛救護車以及53名警消到場，並以2線水線進入，疏散上層居民，經消防人員灌救後，晚間9點3分撲滅，其中有3名住戶送馬偕醫院檢查。