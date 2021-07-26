北市大同民樂街火警 警消出動17車灌救 3住戶送醫檢查 21:312021/07/26 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市民樂街火警，起火點初判在1樓，有3名民眾送醫檢查。（圖／李文正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市民樂街火警，起火點初判在1樓，有3名民眾送醫檢查。（圖／李文正翻攝） 北市大同民樂街26晚間發生火警，一處6層樓的建築物1樓起火，警消獲報後，立即疏散住戶，現場有3名住戶送醫檢查，晚間9點多撲滅火勢，至於起火原因，警消將後續調查釐清。 警消初判，起火地點在1樓，而該棟大樓樓上均為住家，晚間8點23分警消獲報後，立即派出17輛消防車、2輛救護車以及53名警消到場，並以2線水線進入，疏散上層居民，經消防人員灌救後，晚間9點3分撲滅，其中有3名住戶送馬偕醫院檢查。 大學指考28日登場 盧秀燕視察考場防疫 偷渡6移工確診 台籍船長二採陰轉陽恐染Delta病毒 #警消 #住戶 #晚間 #3名 #檢查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高齡老翁買菜暈眩倒地 龜山警送醫化危機 20:462021/07/26 社會 台南首家 派出所設警職子女幼兒園 04:102021/07/26 地方新聞 新北福和橋母女雙載疑自摔 母遭曳引車撞頭部重創亡 14:572021/07/26 社會 南投獵人打山羌誤擊山老鼠 1越南逃逸移工喪命 19:002021/07/26 社會 男下班忘關門躺床就睡 女鄰居「一晚來3次」：控制不住 21:562021/07/26 社會 27日起警戒降級 汐止機車考照練習場開放使用 17:092021/07/26 生活 疫情衝擊 上半年口腔癌篩檢少1.5萬人次 20:012021/07/26 健康 疫情3級警戒長達2個月 弱勢兒童及孤老生活陷困境 17:412021/07/26 寶島 中市議員爭取補教業優先打疫苗 04:102021/07/26 地方新聞 台北線上線下混合班 低年級生可到校 04:102021/07/26 地方新聞 元保宮開放參拜中元普度直播線上看 18:412021/07/26 寶島 社會熱門新聞 90分鐘1800元！網PO超誘惑香豔爆乳辣腿照 一開門整個驚呆 - 社會 「銀行界李宗瑞」激戰10女藏15G性愛片 與妻翻臉互告結果出爐 - 社會 男下班忘關門躺床就睡 女鄰居「一晚來3次」：控制不住 - 社會 櫃姐5度連結人夫挨告 淚崩自白「擋不住他溫柔攻勢」 - 社會 東奧桌球混雙輸「沒很強的日本」 愛國男砸爆10年電視女兒嚇瘋 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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