英業達(2356)今日召開股東會，通過配發1.85元現金股利，並通過董事選舉辦法部分條文及股東會議事規則部分條文的修訂。展望110年的願景，英業達董事長卓桐華表示，主要仍著眼於3個面向：(1)伺服器業務因新平台轉換及大型資料中心客戶成長力道挹注，今年營運展望可期，惟受到缺料影響下半年仍需觀察料況隨時調整出貨動能。(2)筆記型電腦受惠於宅經濟與平台轉換今年仍延續出貨熱潮，供應鏈缺料雖限制了部分出貨規格，但期待下半年出貨可以較有彈性滿足客戶需求。(3)智慧裝置因產品推陳出新，下半年市場需求回溫，營運較前一年度看好，惟缺料影響是整個電子業的綜合反應，出貨仍需視料況滾動式調整。

英業達109年合併營業收入達新台幣5082億餘元，每股稅後盈餘為2.1元；而在110年上半年合併營收為新台幣2266億餘元。110年上半年筆電與伺服器受惠宅經濟及新平台轉換需求仍延續強勁，惟產業供應鏈因缺料因素導致無法滿足需求端的出貨，第三季整體仍是今年訂單需求的高點，下半年仍需觀察缺料狀況隨時動態調整產能因應出貨需求。

在新事業佈局方面：今年中開始台灣微軟也攜手英業達啟動「Inventec 5G Smart Factory IoT 平台建置計畫」，打造全新5G 智慧工廠架構，透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生（cloud native 5G private core）網路解決方案Affirmed Networks，開啟雙方戰略合作，以企業專網解決方案樹立代工廠升級新典範，而未來也可以整廠輸出5G智慧工廠給其他的製造工廠。

為了在未來科技佔有一席之地，英業達也積極開發車用電子產品以達到智能車載水平；醫療產品運用則希望達到全面的健康智慧照護；透過數位轉型來重新定義商業模式、調整組織架構，並設定績效目標及優化營運指標，聚焦研發產品的組合效益分析，提高產品獲利能見度及精細專案管理。產業AI化、AI產業化，積極將各廠區轉型成智能製造工廠，利用先進製程技術，結合物聯網、大數據及人工智慧技術，優化製程，打造工業4.0及5G應用實驗的智慧工廠，達到產業AI化的新里程碑。