白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）21日表示，全美各地「突破性感染」的案例持續上升，他建議已完整接種疫苗的民眾，在人潮擁擠的室內環境可能要考慮戴上口罩。

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）昨（21）日表示，受Delta病毒流竄影響，全美各地完整接種疫苗的民眾出現「突破性感染」的案例持續上升，他建議想要讓自己更加安全的民眾，在人潮擁擠的室內環境可能要考慮戴上口罩。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）20日證實，全美新增病例中，Delta變種病毒已佔83%。白宮首席防疫顧問佛奇昨日接受美媒CNBC專訪時坦言，全美各地出現愈來愈多突破性感染（breakthrough infection）病例，雖然確診者症狀輕微，但官員仍對這個狀況感到擔憂。

美國政府4月已經撤銷全美口罩強制令，面對Delta病毒快速流竄，民眾是否需要改變防疫作為？佛奇昨日指出，包括洛杉磯等不少地方政府已經重新恢復口罩令，「建議民眾處在病毒動態程度較高的社區時，在室內要戴上口罩。」

他說：「如果你想要更加安全，就算已經接種過疫苗，在人潮擁擠的室內環境下，或許要考慮戴上口罩。」

他說突破性感染上升不是政府所樂見的情況，指出除非我們給予病毒時間與空間在社區中傳播，不然病毒是無法進一步突變的。他強調避免新變種病毒誕生、又能夠殲滅Delta病毒最容易且有效的方式，就是所有人都打疫苗。

美聯社報導，美國CDC統計至12日的數據顯示，在全美1.59億完整接種疫苗的民眾中，一共有5492人仍不幸因染疫住院或病死，不過若以比例來看，突破性感染的比例仍相當低，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）日前指出，所有新冠死亡案例中，高達99.5%都是未接種疫苗的民眾，佛奇對此表示，數據說明了一切。

儘管突破性感染案例有上升趨勢，不過佛奇認為華府不太可能再重新強制全美民眾戴上口罩，預期到時會面臨很大的反彈。