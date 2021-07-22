和泰集團旗下和潤企業(6592)今日（22）及和運租車昨日（21）董事會改選新任董事長，由劉源森當選兩家公司董事長一職。劉源森期許締造和潤、和運第三個十年，並再創事業高峰。

台灣汽車金融龍頭-和潤企業於2019年底完成上市掛牌，成為市值400多億元的公司。全國共有20個營運據點，以汽車/機車/商用貨車分期，以及醫療設備/營建機具/工具機分期租賃等為主要業務。和潤企業營收近三年大幅成長，2020年在資產、營收、獲利皆創三高，稅前純益達36.3億元，年增18.7%。和潤企業未來將擴大非汽車分期領域的業務，發展多元產品，並擴大事業版圖，布局東南亞國家，成為未來營運的最大動能。

台灣最大汽車租賃公司-和運租車，2020年多項業務成績亮眼，車輛租賃上保有台數近3萬台，合約金額超過133億；中古車業務方面，線下買賣HOT大聯盟、HAA中古車輛拍賣與專業認證、線上abc好車交易平台、分別站穩中古車市場。未來和運租車將結合和泰集團汽車價值鏈的服務能量，並努力結合外部合作資源，開發更多吸引消費者、更獨特的租賃、車輛買賣及保修等服務商品。

和潤企業、和運租車新任劉源森董事長任職於和泰集團已達37年；劉源森接任新職時表示：和潤、和運兩家公司成立23年，已經成為台灣最大的汽車分期與租賃公司，尤其近三年來更維持兩位數以上的經營成長。未來期望透過擴大新業務項目、新地域市場的開發，和活用新IT進行管理的優化等，以締造和潤3.0、和運3.0(第三個十年)之新局，再創兩家公司的另一事業高峰。