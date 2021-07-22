尖點（8021）22日召開股東常會，通過每股配發現金股利1.58元，同時順利改選新任董事7位（含獨立董事3位）。

股東會並承認去年度財報，2020年合併營收29.73億元，歸屬於母公司淨利為2.82億元，每股基本盈餘1.98元，並決議每股配發1.58元現金股息，若以21日收盤價46元計，殖利率約3.4％。

尖點第二季受惠於新客戶以及併購效益，營收較上季及去年同期明顯增加。上半年自結營收為新台幣17.13億元，較去年同期增加28.6％。

尖點表示，在5G通訊、AIoT、車用等相關應用需求的帶動下，尖點將在研發技術、人才培養、產能規模及成本控制各方面持續投入，聚焦核心並強化營運實力，以因應市場需求並進一步提升市佔率。

下半年隨著PCB產業進入旺季，加上鑽孔增加一成之產能已到位，對於後續市場需求狀況尖點保持樂觀看法。至於鑽針的擴充計劃，於今年下半年將開始陸續進機，至明年上半年預計可再增加一成以上的產能。