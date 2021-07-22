宇峻奧汀預計將於2021年秋季發行的經典IP《永恆星語》正統續作《永恆星語：燐光起源》先前開放限額菁英封測後，受到大批玩家及老粉絲的喜愛，期待值日漸高漲，官方今（22）日對外釋出遊戲世界觀及獨特的多主角系統情報，邀請各位粉絲們來一探究竟。

《永恆星語：燐光起源》遊戲介紹及世界觀設定

《永恆星語：燐光起源》以其活躍於故事舞台中極具個性的角色受到眾多玩家喜愛，除了每一代皆不可或缺的可愛吉祥物魔械蛋外，還有豐富的劇情等待解謎。現在永恆星語系列推出的新作《永恆星語：燐光起源》，將延續過去的故事，由全新登場的冒險者們與過去的人氣主角們一起交織出全新的篇章。

故事的舞台在阿維斯陀大陸上，某天大陸突然被無數黑暗包圍，成為文明斷絕、魔物橫行的絕望世界。儘管人們求助於神行者，希望能解開黑暗之謎以及拯救大陸，但也有人決定從現代社會找尋符合資格的人前來拯救世界，透過「手機」牽引，被召喚之人將在新世界展開冒險，一起將面臨危機的阿維斯陀大陸重新迎回輝煌紀元。

《永恆星語：燐光起源》

引領隊伍的核心玩法—「多主角系統」

《永恆星語：燐光起源》為一款以日系輕小說為題材的橫向捲軸RPG，在遊戲中也有獨特的多主角系統，除了冒險者，玩家也可以同時上場2位召喚者(主角)，每位召喚者都有各自的特色、數值能力與專屬的天賦能力，隨著主線任務的推進，將陸續有新的召喚者加入，如此特殊的系統設定使戰鬥畫面更加豐富，戰鬥過程也更加刺激。

《永恆星語：燐光起源》

召喚者依據不同的角色定位，適合的戰鬥屬性也都有所不同，玩家們可根據喜好進行搭配，目前官方釋出四種定位，後續將會再追加開放！

1.希尼歐定位：全面性的平均支援型。

2.薇塔定位：魔法攻擊、輔助後排角色的強化能力。

3.凱伊定位：物理爆擊攻擊、輔助前排角色的強化能力。

4.初瀨定位：物理攻擊、輔助中排角色的強化能力。

《永恆星語：燐光起源》

召喚者除了專屬的主動與被動天賦技能以外，還可以使用其他召喚者的天賦，且同一場戰鬥中最多可出場兩位召喚者，每位召喚者能選擇4種技能，總共有8個技能。

此外還能透過「靈魂合成」學習全新技能，讓技能組合有上千種的搭配，如何有效的分配技能及摸索最適合的排列組合，是此作的樂趣之一，也是玩家們重要的任務！

《永恆星語：燐光起源》

《永恆星語：燐光起源》

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年秋季與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。