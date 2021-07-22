美國職籃2020-21球季本週三正式畫下句點，但球迷們的籃球季卻還沒結束，睽違已久的奧運賽事即將到來！眾所矚目的籃球男子賽程將在本週日(7/25)起全面展開，球星們改披國家隊戰袍為國出征的場面難得一見，NBA還看不過癮的球迷們一定要好好把握機會！

最被運彩看好奪得金牌的是美國隊，運彩開盤賠率僅1.02倍，畢竟從1936年來的19屆奧運籃球比賽，美國就囊括了15面金牌，但自從看了美國隊輸給了奈及利亞和澳洲的兩場熱身賽後，發現本屆美國隊進攻無虞但防守堪憂，大家開始紛紛懷疑美國今年的奪牌之路是否依然順遂，好消息是日前緊急納入三屆NBA總冠軍的麥基(JaVale McGee)以及馬刺小將強森(Keldon Johnson)，兩人的加入確實讓美國隊的防守戰力升級，再配上剛結束NBA總冠軍戰的布克(Devin Booker)、哈樂戴(Jrue Holiday)以及米爾頓(Khris Middleton)，美國依舊是穩健投資者最佳的投注選項。

西班牙長年來都是美國奪冠最大假想敵，他們在2008年和2012年奧運都拿下銀牌，2016年因為四強先碰上美國而最終以銅牌坐收，本屆西班牙陣容依舊亮眼，除了早就名震NBA的盧比歐(Ricky Rubio)、加索兄弟(Gasol Brothers)…等人以外，絕對不能忽視現在年僅19歲的小將加魯巴(Usman Garuba)，效力於皇家馬德里的他今年可是拿下歐聯最佳新星呢！西班牙本屆國家隊完美結合『經驗』與『精力』，也很有機會接續2019籃球世界盃冠軍的氣勢在奧運會再下一城。

澳洲陣中效力於NBA的球員多達7名，雖然不若美國都是NBA每隊的王牌球員，但澳洲各個選手都為國家隊出征多年，論默契與戰術執行力可以說是奧運12支參賽球隊之最！澳洲在奧運熱身賽表現最為出色，連續擊敗美國、阿根廷以及奈及利亞三支強隊，澳洲的另外一大武器是他們的三分球，出色的傳導讓澳洲隊外線投的合理又精準，對手如果讓澳洲的三分線投順，任何隊伍都沒有把握贏過他們。『西班牙』和『澳洲』運彩開盤賠率分別高達9倍以及10倍，喜歡以小博大的朋友們千萬不要錯過了！