北溪二號天然氣管線計畫 德國已做好制裁俄羅斯準備 21:002021/07/22 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國總理梅克爾22日表示德國和美國在「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管線興建案上已各退一步，儘管雙方在其他細節上仍有歧見。梅克爾表示俄羅斯已向德國承諾不會利用這條管線做為武器來傷害烏克蘭及東歐各國，但若俄羅斯食言，德國已做好對俄羅斯發動制裁的準備。 竹縣鳳水溪河道變森林民眾憂淹水 二河局準備抽水機應變 烟花颱風來勢洶洶 侯友宜視察抽水站準備 #俄羅斯 #德國 #北溪二號 #天然氣管線 #準備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應烟花颱風來襲 宜蘭縣暫停疫苗接種服務 15:552021/07/21 生活 因應西北颱烟花來襲 盧秀燕坐鎮防汛整備會議 11:462021/07/21 生活 美德達協議 俄若藉北溪2號傷害烏克蘭將付出代價 10:322021/07/22 國際 台中議員里長母女聯手送點心 慰問快打站工作人員 12:492021/07/22 寶島 烟花颱風來襲！河川原水濁度恐飆高 北水處籲民眾儲水備用 11:182021/07/22 生活 中颱「烟花」路徑北移又增強 北市：可能無法達到停班課標準 16:552021/07/22 生活 烟花襲台恐亂疫苗接種 1圖看懂全台停打資訊 16:262021/07/21 生活 颱風雨勢釀災 竹縣道122線31K單線雙向通車 10:282021/07/22 生活 宜蘭幾米飛天小火車 迫降避風頭 04:102021/07/22 地方新聞 鳳凰小琉球飯店投資案 委由天成規劃 15:552021/07/21 財經 雲林許厝寮漁產品直銷中心閒置17年 地方創生進行活化 18:202021/07/21 寶島 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 1分鐘讀財經》手上有鋼鐵股注意：東南亞疫情爆炸 台資鋼廠恐受衝擊 - 財經 2021亞洲生技大會 大咖雲集 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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