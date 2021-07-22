德國總理梅克爾22日表示德國和美國在「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管線興建案上已各退一步，儘管雙方在其他細節上仍有歧見。梅克爾表示俄羅斯已向德國承諾不會利用這條管線做為武器來傷害烏克蘭及東歐各國，但若俄羅斯食言，德國已做好對俄羅斯發動制裁的準備。