最新公布的經濟數據意外疲弱，以及企業發布的業績好壞參半，使投資人轉向成長型股票，由大型科技股走強帶動，周四美股小漲作收，延續了連漲兩日的升勢。

美國勞工部公布，上周美國初次請領失業救濟金人數意外激增至41.9萬人，創下兩個月新高。

市場正密切關注各項就業指標，以尋找聯準會何時開始討論升息的線索。美國央行排定於下周召開為期兩天的貨幣政策會議。

周四華爾街股市連漲第3日，終場道瓊工業指數收漲25.35點或0.07%，為34,823.35點。標普500指數漲8.79點或0.20%，為4,367.48點。那斯達克指數漲52.64點或0.36%，為14,684.60點。

對經濟情勢敏感的周期股拉回，使標普500指數和道瓊指數漲幅受抑，而小型股表現落後大型股。

終場三大指數距離其歷史收盤高點均不到1%。

標普500指數11大類股漲跌互見，非必需消費品類股收漲0.81%、科技股漲0.71%，表現最佳。

微軟、亞馬遜、蘋果、臉書和Alphabet等大型科技和科技相關股在下周公布季報前走高，使那斯達克指數相對強勁。Salesforce漲2.5%，亞馬遜和臉書均漲逾1%。

連日大漲的能源股收跌1.12%，跌幅最大；其次為金融股收跌1.04%。摩根大通、美國銀行和富國銀行均跌逾1%。

在史上最大規模的「美國抗通膨債券」（Treasury Inflation-Protected Securities,TIPS）得標利率創下歷史新低後，美國指標公債殖利率回落，對利率走勢敏感的銀行股首當其衝。

在整個新冠疫情期間表現出色的成長股再度受到追捧，成長股指數上揚0.8%，而價值股指數下跌0.5%。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，市場在兩種看法之間搖擺不定，一是認為經濟成長幾乎已經到頂，應該要買進那些能自行創造增長的股票，如科技股；另一個看法是經濟將繼續成長，應該持有周期型和價值型股票。

Carter並表示，今天公布的失業數據並未對市場或經濟前景產生重大影響，聯準會還能容忍低利率多久，才是所有問題所在。聯準會似乎更偏重於達成充分就業目標，而非穩定物價。因此，聯準會即將召開的會議可能造成影響。

個股方面，生技藥廠百健（Biogen）上修全年營收預測，股價收漲1.1%。

達美樂披薩上季業績意外強勁，股價飆升14.55%，收在538.82美元，創下歷史新高。

西南航空上季虧損超出市場預期，股票下挫3.5%。美國航空上季雖實現獲利，但股價仍收跌1.1%。

標普1500航空股指數下挫1.7%。

德州儀器大跌5.3%，該公司公布的本季營收預測令投資人擔心在全球半導體供應短缺之際，該公司能否滿足不斷飆升的需求。

費城半導體指數收跌0.9%。

獲花旗調升目標價，微軟收漲1.6%。花旗看好該科技巨頭下周公布的季報可望優於市場預期，並預期其股價在未來一年將上漲逾30%。

蘋果收漲近1%，在其財報下周出爐之前，Canaccord Genuity表示蘋果產品的需求強勁。

目前已有104家標普500指數成份股公布財報，根據Refinitiv數據，其中88%的業績優於市場預期。