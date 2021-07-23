今年會更好。國泰金控董事長蔡宏圖23日在股東會上表示，在全球新冠肺炎疫情逐步獲控下，各國經濟開始復甦，且2021年上半年股債市表現優於預期，經濟復甦腳步並仍在繼續，雖然疫情發展仍不確定且非常令人擔心，但整體來看，「110年會比109年有更好的表現！」希望股東繼續支持國泰金。

國泰金2020年全年合併稅後獲利760億元，創歷史新高紀錄，每股稅後獲利5.41元，其中，子公司國泰人壽合併稅後獲利527億元，亦是國壽成長57年來的新高，且是壽險業獲利第一名；國泰世銀行合併稅後獲利223億元，兩大子公司是國泰金獲利主要支柱。

國泰金總經理李長庚，展望今年仍有很多不確定性，尤其疫情仍不可控，但國泰金上半年稅後獲利已達914.6億元，後續仍會以保險、銀行、資產管理三引擎發展，朝亞洲區最佳金融機構邁進。

因疫情影響，國泰金股東會延至7月23日舉行，蔡宏圖在致詞時表示，回顧109年經營的情況，在新冠肺炎疫情影響下，全球各行各業都受相當影響，所幸各國都祭出措施協助經濟復甦，台灣比較幸運的是疫情控制比較得當，在經濟發展上也比較有稍為正常的發展，去年國泰金在此情況下繳出不錯的成績，盈餘760億元以上。

蔡宏圖表示，今年開始，在疫情有控制下，各國經濟產生復甦現象，今年上半年不管股債市表現都優於預期，經濟復甦成長腳步仍在繼續，7月開始看到歐美因疫情得控陸續解封，但解封後又看到疫情上揚，「是比較令我們擔心的，但經濟復甦腳步持續下」，雖然疫情發展仍不確定仍非常令人擔心，整體110年度會比109年度有更好表現，但希望大家繼續支持國泰金。