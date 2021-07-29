友達(2409)今(29)日舉行法人說明會，受惠需求強勁、ASP續揚，友達第二季每股獲利2.06元，展望第三季，友達表示，通路庫存水位健康，客戶需求仍然相當強勁，產業供需可望維持平衡，以季對季(QoQ)來說，預估第三季出貨面積有低個位數成長，美金計價下，ASP在產品組合調整下，也會有中個位數成長，產能稼動率也維持高檔。

財務長曾煜智表示，友達第二季TV、IT、公共顯示器等需求強勁，帶動ASP持續上揚，也克服材料短缺瓶頸。友達第二季合併營業額為956.6億元，季增加15.3%，歸屬母公司業主之淨利為195.3億元，基本每股盈餘為2.06元。

友達表示，第二季各種應用對面板的需求持續暢旺，面板價格延續過去一年的上漲趨勢，帶動公司整體營收較第一季大幅增長15.3%，創2015年以來單季營收高點。獲利表現方面，單季營業淨利達202.9億元，更創下2008年第三季以來的最佳表現。

展望第三季，友達看好通路庫存水位健康，客戶積極為年底銷售旺季備貨，疫情逐步解封後，商用訂單回溫，客戶需求仍然相當強勁，產業供需可望維持在平衡的狀態，友達將一方面維持穩健經營，一方面逐步展開雙軸轉型的具體行動方案，以成為顯示技術結合AIoT解決方案的領導廠商為目標。

友達預估第三季出貨面積相較第二季有低個位數成長，美金計價下，ASP受惠產品組合調整下，相較第二季有中個位數成長，產能稼動率維持高檔。