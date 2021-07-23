周四美國疾病管控與預防中心（CDC）顧問小組，將把證明新冠疫苖加強劑對免疫系統受損的人可增強保護力的證據納入考量。

周四開會前提出的數據指出，與健康的人相比，這些免疫系統受損的人在經過建議的初步疫苖接種後，其產生的抗體反應較為低落。

該顧問委員會並未準備在這次的會議上，就是否建議施打加強劑進行表決，可能會在之後的會議才做出決定。

根據小型的研究結果，如輝瑞/BioNTech或莫德納（Moderna）研發的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，其第三劑的短期副作用與前兩劑大致相同。

美國CDC表示，根據2013年的數據，美國約有2.7%的成年人免疫系統較弱，這個族群包括愛滋病患者、癌症病患，以及必須服用藥物抑制自身免疫反應的器官移植患者或有自身免疫性疾病的患者。這些人因感染新冠病毒而引發重症及死亡的風險增加。

上周以色列已經開始對免疫功能低下的人進行第三劑輝瑞/BioNTech新冠疫苖的接種，接種的對象包括那些曾接受心臟、肺、腎臟或肝臟移植的人，以及接受化療的癌症患者。

一些專家認為，美國CDC即將提出類似的建議。該主管機關此前已經敦促免疫系統較弱的人即使已完成新冠疫苖接種，也必須採取預防感染的措施。