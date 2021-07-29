大陸研發的「霧化吸入式新冠疫苗」已完成第1期臨床研究，報告也已在國際醫學期刊《柳葉刀》發表。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（29日）表示，吸入式新冠疫苗可望在人體呼吸道黏膜產生免疫反應，對阻斷傳播有幫助，且由於現有注射式疫苗要在呼吸道產生免疫反應，依賴血液產生抗體，以及免疫細胞走到黏膜，若吸入式疫苗研究成功，將可直接在黏膜產生較強的免疫反應。

何栢良稱，此次是首次有「霧化新冠疫苗」的臨床研究在國際醫學期刊發表，十分重要，由於「現有的注射式疫苗要在呼吸道產生免疫反應，依賴血液產生抗體，以及免疫細胞走到黏膜，若吸入式疫苗研究成功，將可直接在黏膜產生較強的免疫反應」。

何續稱，吸入式疫苗是1款腺病毒載體疫苗，吸入的方式類似氣喘噴霧，但儀器設計有所不同，結果得出免疫反應有良好效果，其中，中和抗體最高的方式是先注射1劑疫苗，相隔28天後再使用吸入式疫苗。