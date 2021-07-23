針對指揮中心宣布7月27日起降至二級警戒，金管會發布銀行業相關因應措施，其中網路銀行及ATM的轉帳手續費優惠將於8月3日起恢復原收費。

一、線上及自動櫃員機之跨行轉帳手續費優惠不再適用，但給予一定優惠緩衝期：自110年5月20日開始實施之網路銀行(含行動銀行)及實體自動櫃員機跨行轉帳免收或減收手續費措施，自降至二級之日起，仍繼續提供7日手續費優惠期限，自110月8月3日凌晨零時起恢復原收費。

二、有關銀行業調整分支機構每日營業時間及受理業務種類之措施，考量銀行業部分分支機構為因應疫情，仍有調整每日營業時間及受理業務種類之需要，爰將視個案銀行之申請予以核定。

三、有關銀行業以彈性方式提供金融商品及服務之措施，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第二級以上期間仍繼續適用，銀行業得於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理。前揭替代性辦理方式之調整，亦不列入金融檢查意見。

四、銀行業應持續提供員工相關防疫措施(如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等)，並持續宣導民眾多利用網路(行動)銀行、自動櫃員機、電子化支付等金融服務，減少接觸性風險。

金管會強調，各項因應措施將視疫情狀況作滾動式檢討，希望能兼顧行員安全及滿足客戶需求，而在疫情期間所採行之一些因應措施，金管會也會研議是否在風險可控之情形下，予以常態化，以達到便利性及安全性兼顧之目的。