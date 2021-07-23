富致（6642）現金增資案預計26日送件，股價在資金簇擁之下，以103.5元創下歷史新高紀錄，成為第九檔百元被動元件股，大股東百容的持股市值攀升至8億元以上，據了解，百容將按照比率認購富致現增股，且一張不放，表達對富致的力挺之意。

而由於有新產能開出，富致7月營收有機會重返5字頭，重新步入營收高檔水準，富致表示，目前訂單仍然熱絡，公司在7月、10月有新設備導入，在訂單不虞匱乏之下，法人預期，富致下半年營收仍有高點可期。

為了擴廠、充實營運資金，富致將辦理600萬股現金增資，將於26日送件申請，依照規劃，其中15％將由員工認購，75％（450萬股）則由原股東按比率認購，10％對外公開承銷，該筆現增將在8月下旬訂價。

而攤開富致的大股東，原始股東百容電子及其投資公司百合投資，擁有富致二席董事，持股比率為25.19％、1.74％，張數約當7911張、545張，據了解，當初百容投資富致僅拿出4000萬元，隨著富致股價創下歷史新高紀錄，擠進被動元件百元股行列，百容的持股市值飆升至8.75億元，投報率可觀。

富致本次現增案為掛牌以來首度募資，以目前資本額3.14億元計算，完成現增後，股本將略增至3.74億元，由於看好富致前景，據悉，大股東百容將按照持股比率掏錢認購，初估，可認購比率約121萬股。

富致為全球第四大PPTC廠，目前汽車及工業控制營收占比各約在20％上下，隨著汽車晶片短缺紓解、車市迎來各國解封之後的需求回籠，富致年初原預期上下半年營收占比各約50％，今年股東會上，董事長陳繼聖已改口，富致今年下半年營運有機會優於上半年。

富致23日股價以103.5元創下歷史新高紀錄，成為第九檔百元被動元件股，國內的保護元件廠在業績突出、股本輕盈之下，全數擠進百元俱樂部。