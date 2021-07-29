封測龍頭日月光投控(3711)今日召開線上法說，公布2021年第二季投控自結合併營收創1269.26億元次高，季增6.2％、年增達18％，毛利率19.5％、營益率10.4％雙創新高。歸屬母公司稅後淨利103.38億元，季增22％、年增49％，每股盈餘（EPS）2.4元，亦雙創次高。

合計日月光投控上半年投控自結合併營收2463.96億元、年增達20.3％，毛利率19％、營益率9.8％，歸屬母公司稅後淨利188.15億元、年增達73.6％，每股盈餘4.37元、優於去年同期2.54元，全數改寫同期新高、締造「5高」佳績。

日月光投控IC封測第二季合併營收789.88億元，季增7.1％、年增13.6％，毛利率25.6％、營益率15％，優於首季24.4％、13.5％及去年同期21.7％、10.4％。上半年合併營收1527.55億元、年增12.6％，毛利率25％、營益率14.2％，優於去年同期20.9％、9.4％。

電子代工（EMS）第二季合併營收491.54億元，季增3.1％、年增23.8％，毛利率9.1％、營益率2.6％，優於首季8.4％、2.5％，但低於去年同期9.4％、3.1％。上半年合併營收968.47億元、年增33.7％，毛利率8.8％、營益率2.5％，低於去年同期9.4％、2.8％。

日月光投控表示，若以美元計價，投控第二季營收為季增7％，上半年營收年增28％、營益率年增2.7個百分點。其中，第二季封測營收季增8％，上半年為年增20％、排除華為禁令影響為年增48％，又以測試營收恢復較預期提前，上半年排除華為影響為年增54％。

以應用觀察日月光投控第二季封測業務，通訊占50％，汽車、消費性電子及其他占36％，電腦14％。電子代工應用方面，通訊占39％、消費性電子28％，工業用16％、電腦及儲存10％、汽車電子5％、其他2％。