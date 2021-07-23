7／27開始，全國將調降為二級警戒，蔡英文總統今在臉書呼籲，但請大家一樣要落實防疫。Delta變種病毒正在國際上快速傳播中，千萬不能輕忽。

總統說，經過指揮中心專業評估、地方政府共同討論後，從下個星期二開始，疫情三級警戒將調降至二級。指揮中心也已經公布最新的防疫指引。

她說，能夠調降為二級警戒，要謝謝兩個多月來，每一個人對防疫措施的配合。不過，也要提醒大家，疫情隨時可能發生變化，許多國家都有過一時鬆懈後，疫情又快速爆發的慘痛經驗。「再加上Delta變種病毒正在國際上快速傳播中，我們千萬不能輕忽」。

總統說，她還是要拜託大家，警戒降級，防疫不降！所有開放的場所、空間，請繼續維持戴口罩、簡訊實聯制、保持社交距離 等措施，也請幫忙提醒身邊的親朋好友。

總統表示，在逐漸找回日常生活節奏的同時，一定要繼續牢牢守住疫情防線，不要讓過去兩個多月的辛苦和努力白費了。