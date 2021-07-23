疫情期間，中國醫藥大學兒童醫院急診部曾收治12歲男童，因把玩益智玩具時誤吞32顆磁力球，腹部X光顯示胃部有環狀磁珠，為避免磁珠進入腸道之後會造成重大併發症及開刀風險，經兒童腸胃道異物處理中心的醫護團隊緊急採「上消化道內視鏡」，並無痛全身麻醉，順利取出異物，逐漸恢復健康。

中國醫藥大學兒童醫院指出，12歲男童躺在床上把玩磁力球，往空中拋接的霎時間，一不留神竟讓整串益智磁珠溜到嘴巴裡，驚嚇之餘順勢吞了下去。隨即被送醫院急診，經腹部X光檢查後，經採「上消化道內視鏡」取出環狀如戒指大小的32顆磁力球，男童術後無併發症。

兒童肝膽腸胃科主任醫師陳安琪說，孩子誤食異物時可能有呼吸、吞嚥困難、口水直流、甚至噁心、嘔吐、上腹痛等症狀，也有可能完全無症狀；先以哈姆立克急救法暢通呼吸道，無論該物品是否有危害，都應盡速就醫，以免異物通過12指腸，增加取出異物的難度及增加併發症機會。

中國醫藥大學兒童醫院指出，磁力球直徑約3至5公釐，雖玩具警語提醒，「避免14歲以下的兒童將具有強力磁性的小磁鐵放入嘴巴或鼻子，並放置於14歲以下幼童無法取得的位置，以免誤食。」但仍頻傳兒童誤吞情形。

中國醫藥大學兒童醫院表示，當孩童吞入2顆以上的磁力球時，可能會隔著腸壁彼此吸住，夾住腸壁；或磁珠互相吸附成1團巨球，不易自然排出，恐腸壞死、腸穿孔，日本2018年共計124件兒童誤吞案例、美國在2009年至2013年間估約2900名急診個案因誤食球型磁鐵或強力磁鐵求診。