楊鎮浯縣長強調，縣府也將視疫情情形，動態調整相關防疫措施。 （縣府提供）

中央流行疫情指揮指揮中心昨宣布自7／27至8／9調降疫情警戒標準至第2級，金門縣府今天宣布17項因應措施，敲定餐飲業雖依中央指引有條件開放，但鼓勵「以外帶為主」。另還包括大、小金船班恢復正常營運班次與公立戶外運動場館全開放，室內場館部份開放在內 。

縣長楊鎮浯表示，縣府降2級的因應措施均依循中央相關規範指引，包括集會活動、公祭、婚宴以室內50人、室外100人為上限。自7／27至8／9的相關措施如下：

1.大小金船班恢復正常營運班次。

2.社區照顧關懷據點暨巷弄站，仍維持供餐（外帶）不共餐。

3.餐飲開放內用，但須採實聯制、梅花座或隔板，保持社交距離。鼓勵「以外帶為主」。

4.開放公祭、普渡，並依中央指引「行政首長及民意代表不參加」。

5.幼兒園、兒童課照中心、補習班：於可落實相關防疫措施下，有條件開放。

6.高中以下運動團隊訓練，開放各校固定人員分流返校練習。

7.公立戶外運動場館全開放，室內場館部份開放 (金城館、金湖館：羽球場(金城館限2F)、舞蹈教室、韻律教室、健身房開放並實施總量管制)。金城館、金湖館室內綜合球場因作為本縣大型疫苗接種站，仍暫不開放。

8.游泳池仍暫不開放。

9.社區大學：開放社區大學受理秋季班招生報名，實體課程仍暫不開放。

10.高中以下學校教學活動：開放靜態、校內、室內、固定成員及座位教學活動(如暑期課輔、夏日樂學、學習扶助等)。

11.轄管景點之室外空間開放，包括莒光樓、獅山砲陣地、金城民防坑道展示館、總兵署、柳營、建功嶼、同安渡頭。導覽解說遊程開放。金城民防坑道及林厝電瓶車不開放。

12.轄管公園、榕園、茅山塔、植物園、森林公園及畜試所，戶外空間開放。農試所休閒農場的戶外空間開放，但烤肉區暫不開放。動物收容所開放。水試所、鱟生態文化館、珍奇異色水族館開放。

13.金門酒廠開放室內導覽區域，包括金寧廠廠史館及福利大樓門市金酒生活館、金城廠門市、葉華成酒史館。

14.電影院開放現場售票，座位應採梅花座或間隔座。

15.圖書館恢復原服務，自修室及期刊室採梅花座。

16.公務人員非必要公務行程暫緩赴台。私人行程赴台者後，應自我健康監測14天。

17.縣府各處辦公區域開放民眾進入洽公。

縣府提醒，開放的室內外場所均有人數上限，請鄉親遵守現場公告的規定。各項措施仍須遵照中央通案性原則及主管機關指引辦理，並要落實實聯制，人流控管降載，維持社交距離。另除飲食外，全程應戴口罩。縣府也將視疫情情形，動態調整相關防疫措施。