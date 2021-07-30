中央流行疫情指揮中心宣布27日起降級不解封，技檢中心也開放報名及測驗，但因應疫情，技檢中心要求請應檢人及模特兒應配合執行防疫措施，並一律自備並全程佩戴口罩入場應試，也要求試務人員需接種第一劑疫苗達14日或要提供陰性證明才能擔任試務相關工作。

技檢中心提及，如應檢人、陪考人員、模特兒等人員如測試當日經量測體溫有發燒額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃情形，則陪考人員、模特兒等人不得進場；應檢人不得參加技能檢定，並由測試辦理單位開立檢測發燒證明，並聲明同意採行退費或延期擇日測試或調整辦理單位等應變措施，應檢人同意退費者於測試後1個月內，檢附該檢測發燒證明等文件向技檢中心申辦退費；如應檢人自備模特兒發燒者，致無法入場進行測試，應檢人應自負相關責任，且不得據此申請退費或延期安排測試。

技檢中心提及，為避免人潮群聚，考場不開放應檢人之親友進入考場陪考，將由試務相關人員於考場提供所需服務與協助。如應檢人因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，親友於考試前得向各測試辦理單位申請1人陪考，獲准陪考之人員，仍應遵守各項防疫規定，才能進入考場。

技檢中心指出，已接種疫苗第1劑達14日；或疫苗第1劑接種未達14日或未接種者，首次服務需提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明才得擔任試務相關工作，如果持續服務，以每7日篩檢1次為原則，必要時得縮短日程。