楊鎮浯至養工所了解防颱風整備，提醒大家注意作業安全。（縣府提供）

楊鎮浯赴金城鎮浯江抽水站等地，慰問第一線工作人員的辛勞。（縣府提供）

盧碧颱風來襲，一路北上的多變路徑，讓金門鄉親好擔心。楊鎮浯縣長今天下午視察全島防颱（汛）整備工作，提醒鄉親在未來幾天內，可能出現較強大的雨勢，應及時做好居家防災準備。台電金門區營業處也全員備戰，務期協力將災損減至最低。

縣長楊鎮浯率同工務處長許鴻志等人，陸續赴自來水廠浯江抽水站、養護工程所及林務所等地關心一線搶修(險)編組整備現況，實地了解各項抽水機組運轉測試，以及抽水池預降水位、防汛資源預佈現況，特別提醒大家注意作業安全。

縣養工所參照歷次風災災損，加強路燈搶修及危險廣告設施拆除人員、機組、設備之整備，並持續監測桃園路車行地下道水位，確保行車安全。該所籲請民眾如有道路側溝清淤、路燈等相關維護事宜，可撥打免付費電話0800-020-120，將由專人協助處理。

另歷次颱風均帶來樹木倒伏或斷枝，影響道路通行問題，楊鎮浯也專程了解整備狀況，包括林木倒伏熱區優先進行安全巡檢和預防性移除作業在內。同時也視察淹水熱點的防災整備，重點鎖定金沙溪流域水利設施維護及整備、五嶽廟自動抽水機組及后豐港預佈移動式抽水機維護、中墩聚落鄉有池水路暢通，以及聚落內預佈移動式抽水機運轉測試及整備、各區排、道路側溝由各公所、養工所加強清淤工作，維持排水暢通。

台電金門區營業處也提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備。若發生停電事故，可多利用台電網站之「颱風停復電資訊」專區、或以手機下載使用「台灣電力」APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。

台電表示，若家中長輩不便使用網路，台電公司也提供1911客服專線，或撥打該處停電通報電話082-325506。