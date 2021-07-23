有些生肖女天生個性溫柔，在愛情裡也是如此，甚至很容易心軟，也使她們在感情中處於弱勢，而結婚後，儘管她們能力不差，卻很少有主見與想法，因此比較依賴丈夫，《搜狐網》近日分享3個感情中較弱勢，婚後對另一半更是言聽計從的生肖。

1.生肖羊

屬羊的女生性格溫和又善良，本身就不是強勢的人，且非常容易心軟，在感情中，她們同樣處於弱勢，因此結婚以後，幾乎沒有主見的屬羊女，會非常依賴丈夫，凡事都聽從另一半的安排，而她們雖然沒想法，但做事能力並不差，且勤儉持家，是最佳賢內助代表，能幫助丈夫專心在事業上，家庭過得幸福美滿。

2.生肖豬

屬豬的女生能力雖強，但個性較懶散，在結婚以前，她們其實很有想法，會去完成自己的夢想，因此生活條件還算不錯，不過在婚後，她們面對家庭時，反而會變得有些手足無措，很多事情會拿不定主意，時常會參考丈夫的意見，就算有時會損害到她的利益，她仍會為了家庭和睦而選擇退讓，把家庭看得很重要，會盡可能做好分內工作，將家庭打理好，讓丈夫不用擔心。

3.生肖狗

屬狗女也是屬於性格溫和的類型，她們不喜歡斤斤計較，結婚前做事情很有自己的主見，不過婚後為了權衡利弊，她們多半會選擇妥協退讓，放下自己的固執去配合丈夫，甚至會為了家庭放棄自己的事業，將所有精力都放在家庭上，也因為她們的付出與犧牲，屬狗女的家庭通常非常和樂，丈夫對她們也是寵愛有加。