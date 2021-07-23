烟花颱風正在台灣東部海域，正逐步靠近台灣通過北部海域，伴隨外圍環流帶來的強風，讓全台陸續發生停電的狀況。截至23日晚上8點，全台一度有1.38萬戶停電，經過搶修後，僅剩165戶等待復電。

因颱風帶來的強陣風，造成部分地方樹木與樹枝傾倒，壓損電桿或電線造成短路。根據台電統計，23日下午8點全國全國曾停電用戶數13897戶，目前已修復用戶數 13732 戶，仍有165 戶等待恢復供電。

台電指出，這165戶主要集中在偏遠地區，其中有163戶是在南投縣竹山鎮，嘉義縣阿里山鄉1戶，雲林縣古坑鄉1戶，已經盡全力搶修，希望民眾再等等。

台電說，颱風期間停電查詢及通報可利用台電網站「颱風停復電資訊」專區或1911客服專線，而台電會依供電樞紐中心變電所、主幹線再到分歧線順序積極搶修，儘量減低民眾影響，因襲台期間風雨變化大，搶修也常受山區道路交通等影響，若遇颱風停電，還請民眾多體諒。