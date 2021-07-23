經濟部23日再添6家企業共斥資近29億元擴大投資臺灣，其中最受矚目的為食品大廠桂冠實業將斥資15億元在屏東農業生物科技園區興建廠房，導入新式智慧化食品製作設備，以及建立生產履歷，以因應快速料理之趨勢。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引945家企業超過1兆2816億元投資，預估創造10萬7982個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有218家臺商投資約8236億元，創造6萬8744個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有109家根留企業投資約1982億元，創造1萬5059個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引618家中小企業投資約2597億元，帶來2萬4179個本國就業機會，後續尚有50企業排隊待審。

彰茂企業致力於生產車用安全帶、個人防護用品、拖車帶與綑綁帶，取得多項國際認證，如美國FMVSS 209、歐洲CE、歐洲賽車FIA與加拿大CSA等，以自有品牌「Red Wood」行銷全球五大洲。受美中貿易戰影響，下游客戶Shield、NRS及Falltech紛紛要求將產線轉移至臺灣，導致原有在臺廠房已不敷使用，為此計劃招募本國員工24人，斥資近3億元在彰化鹿港擴建一廠，同時亦在一、二廠導入智慧化設備，搭配機聯網以及AI智慧，可遠距控管達到即時掌握現況之效能，將技術扎根臺灣，也為全球乘客提供最安全的保障。

叫我第一名！臺灣平民美食「鬍鬚張」是臺灣在地的餐飲業者，早年由臺北民生西路的路邊攤起家，創辦人張炎泉先生因長期忙碌，實在挪不出時間來整理鬍子，久而久之老顧客就暱稱他為「鬍鬚張」，於是魯肉飯和鬍鬚張就成了不可分別的註冊商標。目前鬍鬚張全臺有69家直營門市，海外在日本有2家加盟店，今年開始與虛擬廚房Just Kitchen 合作，即將於8月在香港開始第一家海外雲端廚房，為了達成長遠營運目標與開發海外市場，計劃在新北產業園區興建鬍鬚張總部大樓(五工二廠)，建置智慧化生產線，同時設立實驗室實施食安5環加1監控，為產品品質全程把關，奠定將臺灣特色小吃推向國際之實力。董事長張永昌表示，希望透過此次投資，致力將臺灣美食推廣至國際市場，成為臺灣品牌輸出企業，讓國外的消費者也能品嘗到臺灣美食，實現「賣魯肉飯賣到全世界都知道」的願景。

桂冠實業是冷凍調理食品的知名品牌，主要產品有湯圓、火鍋料、沙拉、微波食品等項目，通過HACCP、ISO22000以及FSSC22000等食品認證，在臺有多種通路外，亦外銷至香港、美洲與東南亞等地。為因應快速料理之趨勢，以及逐漸擴大之市場版圖，計劃開發更多「冷凍家庭備餐主食」，將斥資15億元在屏東農業生物科技園區興建廠房，導入新式智慧化食品製作設備，即時掌握生產現況，以及建立生產履歷，以利溯源追蹤，讓消費者有更多覆熱即食的選擇，也為國內創造50個就業機會。

高頻企業主要經營粉體塗料生產、化學品粉碎代工及各項化學助劑、設備、儀器之貿易。由於粉體塗料適用於家電、機械與電力設備等製造，具備回收性、不含揮發性有機溶劑且可降低溫室氣體排放等特性，符合各國環保節能目標，此外受疫情及美中貿易戰轉單效應影響，預期未來市場將大幅成長，為此計劃擴大投資在嘉義民雄興建廠房，運用智慧技術元素升級產線，讓整體製程更符合循環經濟模式，為客戶發展特殊塗料同時也善盡社會企業責任，將為國內增加8個就業機會。

宏穎企業是具規模的小螺絲製造廠，產品銷售至歐洲、美洲、南美洲、中東及亞洲等地，且成功打入汽、機車零件供應鏈，為進階獲取美國特斯拉及歐洲雙B豪車第1階供應商之地位，計劃擴大投入近2億元在高雄路竹既有一、三廠，導入高階智慧化設備，結合AI、大數據、物聯網與雲端技術，朝生產客製化與高附加價值產品邁進，積極布局全球市場，以不斷創新精神來滿足客戶的需求，也為國內增加20個就業機會。

世茂農業生技是專業生產V3蝴蝶蘭且擁有獨特染色花技術之現代農業公司，是外銷日本及澳洲最大供應商，該公司第一件中小企業1.4億投資方案已於110年1月通過，為興建三期廠房供應切花市場所需，並考量到國際市場發展趨勢與生產多樣化，將招募23名本國員工，加碼逾1.2億元投資第二案在臺南後壁區蘭花園區興建一公頃先進?室，以外銷美國、澳洲、日本苗株及盆花為主，導入多層架蘭花立體栽培系統，運用智慧生產模式管理，在地狹人稠的先天條件限制下，有效擴大植栽面積及強化節水節能功能，充分體現土地資源的利用率，以臺灣新農業之姿進軍國際。