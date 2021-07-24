彰化縣公共自行車7月1日由微笑單車公司轉換新營運商運點科技公司，歷經3週系統驗測完成，YouBike1.0即將自7月27日起恢復營運，新MOOVO自行車9月陸續上陣，進行無縫接。 （彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣公共自行車創全台第一個全面換系統，YouBike1.0系統自7月1日由微笑單車公司轉換新營運商運點科技公司，歷經3週系統驗測工作，終於完成，YouBike1.0即將自7月27日起恢復營運，預計9月運點科技公司的MOOVO自行車將陸續上線，進行無縫接軌。

縣府城市暨觀光發展處表示，為了加強放一工作，提供民眾更安全的租借場站及騎乘車輛，7月27日恢復營運前，由承接廠商運點科技公司持續巡檢各場站，進行清消作業及擦拭車輛，恢復營運時，請安心騎乘。

這次全面性的系統切換，運點要和票證公司包括悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司及台電和中華電信進行銜接，測試過程順利。縣府提醒，凡未曾於彰化縣Kiosk自動服務機註冊YouBike1.0系統者，自即日起，可至彰化縣公共自行車官網，點選註冊鈕，在恢復營運期間或在註冊上有任何疑問，歡迎撥打運點科技股份有限公司客服專線（04）8399722、0809-099-002。

城觀處表示，公共自行車即將恢復使用，系統雖換，但自行車還是YouBike，直到MOOVO要到9月起上路，才會汰換，新系統採用電子圍籬智慧樁，維持1350部自行車，並新增300部電動輔助自行車。租借費率明年度起可能調整，今年維持每30分鐘10元，前30分鐘補助5元，電輔車費率原則上暫定每15分鐘10元。