中國疫情有捲土重來之勢，經濟仍面臨諸多不確定不穩定因素，下半年回歸常態的積極財政政策如何發力？中國財政部長劉昆30日詳述下半年三個重點：重點支持實施國家重大的戰略任務；重點保障和改善基本民生，落實就業優先政策和重點推進風險防範化解。年內減稅降費達人民幣7000億元。

路透報導，他30日在記者會上表示，要保持財政政策的連續性穩定性和可持續性，不急轉彎，保持對經濟恢復必要的支持力度。支持實施擴大內需政策，穩定和擴大居民消費，積極拓展投資空間，落實落細減稅降費政策，堅決不收「過頭稅費」。

他提到，今年為鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，全國一般公共預算支出安排超過25兆元，赤字率按3.2％左右安排，全年新增減稅降費規模預計超過7000億元。

劉昆稱，今年下半年財政收入和去年同期相比的增長數，肯定不會達到今年上半年21.8％的這樣高的速度，會在政策上做前瞻性、精準性的調整，讓一段時期的財政政策保持穩定。

他提到，下半年要重點支持實施國家重大的戰略任務，支持打好關鍵核心技術攻堅戰，推動產業鏈供應鏈優化升級，支持全面實施鄉村振興戰略，加強污染防治和生態建設等方面。

防風險也是中國下半年工作的重點，劉昆提到，要重點推進風險防範化解，統籌做好國債、地方政府債券發行工作，強化地方政府債務存量風險的化解和增量風險的防範工作，堅決防範基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）風險，確保不發生區域性、系統性的風險。