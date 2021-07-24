郭忠祐與好友奶媽一起主持的Podcast節目《yo戲王記者會》，日前請來空姐聊聊工作背後秘辛，她直言這個工作需要耐得住寂寞，內心也要有一種使命感，「畢竟乘客的生命都在我們手上」，但也會遇到一些不可理喻的客人，她就透露曾經有同事遇到商務艙的客人，直接要她幫忙解釦子，讓同事當下覺得被羞辱。

郭忠祐在節目中問及，是不是會遇到性騷擾事件，空姐直言「很容易」，像是她就遇過客人不按服務鈴，硬要直接拍她屁股叫服務，她表示當下不能直接對客人有大反應，所以她會用比較大聲的口氣，要求對方下次可以按服務鈴，同時也可以讓旁邊的人知道，有提醒的作用，也替對方留面子。

但空姐就有同事遇到比較羞辱的事件，她透露有一個在商務艙的客人，看起來就是個有錢人，一開始就要空姐拿酒給他試飲，正常來講會有各兩種白酒和紅酒可以選擇，沒想到這位客人全部都想試飲，連其他種類的酒都要，一共試了7種酒就算了，最後還說「我喝第一杯就好」，空姐即使內心有無數的問號，但也只能控管表情，默默的幫他服務。

不僅如此，通常會有一些餐巾，是放在腳上，但這位客人，不知道為何要把他扣在衣領的第一個釦子上，等他吃完飯之後，竟要那位空姐幫他把釦子解開，重點是他的太太就在旁邊，這讓空姐當下有被羞辱的感覺，很像婢女，而且這也不是空姐該服務的範圍，郭忠祐就問：「那同事當下有做嗎？」她無奈表示，因為情況太尷尬，還是有幫忙解開，但同時也有提醒，下次應該叫老婆比較合適，郭忠祐一聽完直呼：「那客人真的太囂張了。」