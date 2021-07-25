據大陸目擊者指出，今上午11點左右，在廣東惠州紅海灣海域測風塔附近，有船隻發生傾斜側翻，致多人落水。

截至目前，廣東省搜救中心等各方力量正前往救援，廣東省深圳市水域搜救志願者協會會長曾智表示，協於11點10分接到救援求助消息，分別出動「萬艇會、萬艇一號、金爵」3輛船隻和16名隊員前往救援，於13點左右抵達救援現場。