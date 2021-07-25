廣東惠州紅海灣船隻傾斜側翻 致多人落水 13:412021/07/25 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今上午11點左右，廣東惠州紅海灣海域測風塔附近有船隻發生傾斜側翻，致多人落水，當地開始搜救行動。（取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸目擊者指出，今上午11點左右，在廣東惠州紅海灣海域測風塔附近，有船隻發生傾斜側翻，致多人落水。 截至目前，廣東省搜救中心等各方力量正前往救援，廣東省深圳市水域搜救志願者協會會長曾智表示，協於11點10分接到救援求助消息，分別出動「萬艇會、萬艇一號、金爵」3輛船隻和16名隊員前往救援，於13點左右抵達救援現場。 陸港觀盤－資金環境好轉 打開股市上漲空間 台股多空雜陳 區間整理周線翻黑 #船隻 #救援 #廣東惠州 #海灣 #傾斜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南京封閉34社區 山東出現首例Delta病毒 04:102021/07/23 產業財經 廣東遼寧安徽 現南京疫情關聯感染者 12:522021/07/23 財經 厄瓜多監獄再傳暴動 8囚喪命約20人傷含員警 15:542021/07/22 國際 《集中市場》傳產扛大旗 外資連2買 15:072021/07/23 財經 孤兒袋鼠15年前被救 長大後逢人就感謝 報恩舉動暖翻 10:372021/07/24 萌寵 史話》中科院往事追憶／核武風雲在台灣（十）（朱偉岳） 09:412021/07/25 兩岸史話 暴雨中心進新鄉 洪水淹沒1層樓 04:102021/07/23 產業財經 大陸接種新冠疫苗 已破15億劑次 04:102021/07/24 焦點新聞 國戰會論壇》法國海岸警衛隊在印太的執法能力（蔡裕明） 12:312021/07/25 海納百川 首見收購假求職被害人證件 線上申辦門號盜買200多萬點數 14:312021/07/23 社會 《盤中解析》又見急殺 台股好球打半場 11:092021/07/23 財經 兩岸熱門新聞 王毅：我們有責任和國際社會一道給美國補上這一課 - 兩岸 - 旺報 路透：傳美國正在考慮打擊中國從伊朗進口石油 - 兩岸 - 旺報 前中國奧運跳水冠軍曬合照 跳水皇后郭晶晶狀態不輸小11歲陳若琳 - 兩岸 - 旺報 贏得東奧首枚金牌！楊倩10米氣步槍摘金 曝克服壓力1技巧 - 兩岸 香港「退學潮」公立中小學8個月內減7000人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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