丁華恬完成奧運首戰，認為自己沒怯場、盡力完成，已經很滿足。（美聯社）

因為腰傷，年僅18歲的「體操精靈」丁華恬，今天東京奧運體操女子資格賽僅出征平衡木、高低槓兩項，雖然無緣晉級決賽，但她也很滿足，接下來要放眼世錦賽及全運會，繼續累積更多能量。

這是中華隊闊別51年再次拿到奧運女子體操門票，在高低槓項目拿到12.233分，包含動作難度4.600分、實施分數7.633，接著在擅長的平衡木失誤掉落，拿到12.566分，包含動作難度5.800分、實施分數6.766分，接下來的地板與跳馬項目，為了避免腰傷問題加劇選擇放棄出賽。

丁華恬表示，賽前練習感覺不錯、動作成功率都高，因為平衡木有機會爭取決賽資格，最後掉下來當下覺得很可惜，「但我很滿足了，至少這場大比賽我沒有害怕，已經比預期好，再繼續努力鍛鍊。至於腰傷，因為回國後得先隔離檢疫14天，或許趁這段時間讓傷勢有休息恢復空間，慢慢好起來。」

丁華恬的教練蔡恆政以子弟兵的表現為榮，「很開心！恬恬表現非常不錯了，證明自己的能力。」

這次中華體操隊男子、女子都有出賽，男子成隊蕭佑然、洪源禧在無法晉級決賽後已經放眼3年後巴黎奧運再來，對於這樣的想法，丁華恬靦腆說：「如果可以再來，我也想再拚一次奧運，不過還是先把眼前的工作做好，先準備世錦賽和全運會，未來再看能否再前進奧運。」