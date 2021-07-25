中華跆拳道隊女子57公斤級19歲羅嘉翎奪下奧運銅牌！羅嘉翎25日上午以20：18險勝南韓李雅凜，下午再度擊敗加拿大18比7擊敗加拿大選手帕克，搶下4強門票，晚間銅牌戰一度遭逆轉，之後靠著過人意志力，成功擊敗尼日選手，為中華隊奪下第2面獎牌，他將獲得500萬元的國光獎金，羅嘉翎媽媽何千金則建議：可以買房子！

賽後羅嘉翎得知奪牌有500萬元的國光獎金一事，瞪大雙眼說道「我不知道！」消息傳到羅媽媽耳中，羅媽媽表示，「這些錢可以買房子啦！」。女兒羅嘉翎賽後傳訊息向媽媽撒嬌表示，「怎麼都沒人理我？」媽媽趕緊回訊，爸爸電話接不完等等啦。約莫快9時許，羅嘉翎才和父母視訊，羅嘉翎向媽媽表示剛剛藥檢完。

羅嘉翎父親羅文祥說，他特別感謝新北市教師兼教練劉聰達，劉聰達為了羅嘉翎到高雄訓練，特別舉家從新北市到高雄，特別是劉聰達老婆是位藝人，生活很繁忙，這訓練中間給羅嘉翎很多很多的幫助，真的很感謝教練劉聰達，而教練劉聰達晚間9時許和羅嘉翎父母道賀，雙方互道感謝。