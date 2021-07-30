境外移入個案基因定序結果。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布這周境外移入個案的基因定序結果，其中有7人染印度Delta變異株、1人染英國Alpha變異株。醫療應變組副組長羅一鈞表示，案15545是名40多歲的本國籍男性，曾經在美國打過2劑BNT疫苗，返台卻被驗出陽性確診，基因定序結果感染Delta變異株。

羅一鈞表示，本周新檢出7名Delta感染者、1名Alpha感染者，都是境外移入個案。

羅一鈞說，案15545是一名40多歲的本國籍男性，個案在美國期間，曾分別在6月8日和6月30日打過BNT疫苗，因此返台時已經完成兩劑疫苗接種，但入境台灣PCR檢驗陽性，Ct值26，是今天公布的7個案例中，唯一有打過疫苗的案例。

羅一鈞指出，案15552是年紀未滿10歲的男童，個案在7月11日與家人（案15419）自緬甸返台，兩人確診後基因定序結果都是Delta株。

羅一鈞也說，案15576、案15578、案15580和案15688四人都是先前報告過的偷渡群聚染疫事件中的個案，該案共7人染疫，目前驗出4人染Delta變異株，另外3位的病毒檢測比較難以定序，因此還不能確認是否為Delta。不過，從這樣的檢驗結果來看，大概就知道這起境外移入的群聚案，應是Delta所引起。由此可見「目前境外移入仍有Delta的威脅存在，邊境仍要嚴格管制」。

羅一鈞補充說，感染英國變異株的是名小孩，案15601是名未滿10歲的小孩，個案的定序結果為英國變異株，但其家人沒有感染該變異株。

對於近期爆發的嘉義工廠群聚，指揮官陳時中今表示，會安排進行病毒定序。