取自賴清德臉書(體育署提供)

取自賴清德臉書(體育署提供)

台灣奧運選手表現精彩，副總統賴清德今晚表示，他們不止有振奮人心的成績，也看到感動的奮戰。他一一點名各選手，「為了備戰奧運，為國爭光，付出了常人無法想像的努力，你們都是台灣的榮耀！」

賴清德在臉書表示，經過了一整天的激戰，東京奧運第二天的賽程告一段落，台灣代表隊在各項比賽中，展現十足拚勁，奮戰到底。繼昨天柔道男神楊勇緯奪下銀牌後，今天可愛的羅嘉翎，替台灣再奪一面跆拳銅牌！

台灣桌球教父莊智淵五度代表台灣參加奧運，今天在男子單打第二輪比賽中，力戰到最後一局，驚奇逆轉晉級32強，他說，「我相信，他一定還會一路過關斬將」。

在羽球場周天成也以直落二的好成績，通過小組賽。賴清德指出，曾經在球場上經歷10連敗的低潮，現在的周天成已經完全蛻變，抗壓性、成熟度，完全是國際一流選手的水準，他也相信會再有獎牌入袋。

桌球黃金混雙林昀儒和鄭怡靜，以絕佳的默契良好，屢屢創造讓人驚艷的佳績，一路挺進準決賽，明晚7點將要進行銅牌戰，他也呼籲國人「讓我們一起為黃金混雙集氣」。在接下來的比賽中，請國人繼續為他們加油！

射箭女將雷千瑩、譚雅婷、林佳恩，射擊好手呂紹全、吳佳穎，雖然沒有晉級，但是賴清德表示，「你們射出的每一擊，都是在國人心中留下最美的記憶」。

他也感謝台灣參加女子單人雙槳競賽的黃義婷，及台灣史上首位輕艇奧運參賽的輕艇好手張筑涵，「謝謝你們為台灣的奧運史寫下新的紀錄！我們會記得，你們手上厚繭，是榮耀的記號」。

賴清德也點名田家榛、黃鈺仁、謝語婕、許絜瑜、高展宏、丁華恬，為了備戰奧運，為國爭光，付出了常人無法想像的努力，「你們都是台灣的榮耀！」