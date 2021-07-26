天使26日擊敗雙城，大谷翔平再度繳出單場雙安，包括個人本季第35轟，繼續在全壘打王寶座上領先小葛瑞洛的32轟(Vladimir Guerrero Jr.)。這是強力拉打到右外野的陽春炮，幫助天使超前比數。大谷近來的狀況略差，24打數只有4安、吞下14次三振，但他在休息日之後兩戰連續繳出長打，攻擊指數1.046全聯盟僅次於小葛瑞洛，總教練麥登(Joe Maddon)相當高興。

Shohei hits 35th home run. (MLB facebook)

麥登說：「大谷總有辦法回應期待，他最喜歡這種表演時刻，我等著看以後還有更多。」「我相信之前給讓他休兵一場之後，他明天準備好投球與打擊了。」

令對手害怕的在於雙城庫隆比(Danny Coulombe)是左投，這是左打者大谷本季對左投的第12轟。雖然還是對右投開轟居多，但大谷對左投時擁有更高的長打率，他還告訴麥登「最近比較能看清楚左投的球。」這表示對手用來剋制左打的左投也很難壓制大谷了。

6局上大谷開轟之後，8局上天使三壘有跑者，雙城投手就直接敬遠四壞送大谷上一壘，引來觀眾的噓聲（雙城主場）。大谷隨即盜上二壘，但雙城真的守住該局沒有失分。天使最後一局成功撕裂雙城防線，單局4安打下3分，終場6-2擊敗雙城。